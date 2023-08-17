Киев не идет на уступки в зерновом конфликте с Польшей: ограничения должны отменить

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".

Стефанишина сказала, что Украина настаивает на отмене ограничений для экспорта, и это также является позицией Брюсселя.

"Мы знаем, что Еврокомиссия не намерена продолжать ограничения после того, как их действие истечет 15 сентября. Да, есть намерения одностороннего введения ограничений со стороны нескольких стран, но это будет нарушением базовых правил Европейского Союза. И мы надеемся, что какой-то путь будет найден", – отметила вице-премьер.

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Она дала понять, что по этому вопросу необходимы дальнейшие переговоры между государствами-членами и Еврокомиссией.

Также Стефанишина подчеркнула, что у ЕС есть инструменты для помощи Польше и другим государствам.

"Этот кризис инспирируют несколько стран ЕС, и главная из них – Польша. Но Польша утроила получение европейского бюджета на поддержку соответствующих секторов. Украина не получила дополнительных средств", – отметила Ольга Стефанишина.

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Как известно, Варшава заявляет, что в случае непродления ограничений на уровне ЕС введет односторонний запрет, и надеется найти союзников в этом вопросе.

О причинах последнего осложнения отношений между Киевом и Варшавой смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Польша выбирает конфликт: почему испортились отношения с нашим ключевым союзником,

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Европейская правда