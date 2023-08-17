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В Раде предлагают ввести плату за аренду земли для госкомпаний

Четверг, 17 августа 2023, 14:32 - Cергей Мельник
 
Ed Ram/Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект закона об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Цель законопроекта – установление правил налогообложения земельных участков, переданных в аренду хозяйственным обществам, образованным путем преобразования госпредприятия в порядке переоформления права постоянного пользования.

Нардепы предлагают установить размер арендной платы для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованным в результате преобразования государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначения государственной собственности не менее 100 гектар - в размере 12% их нормативной денежной оценки.

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В то же время для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых не проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованным в результате преобразования государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначения государственной собственности не менее 100 гектар арендная плата предлагается в размере 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АРК или области.

Экономическая правда

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