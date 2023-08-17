Курс валют 17 августа: доллар продолжает расти

В четверг, 17 августа, гривня снова ослабла против доллара и евро как на "черном рынке", так и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" продолжил укрепляться и составил 37,63 - 37,88 грн против котировок в 37,54 - 37,68 в среду.

В это же время "черный" курс евро также вырос, и составил 41,25 - 41,64 грн против курса 41,14 - 41,41 грн за евро в среду.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,275 - 37,95 грн (курс на 16 августа - 37,1 - 37,75 грн);

Евро - 40,8 - 41,6 грн (курс на 16 августа - 40,8 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,2 - 37,8 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 37,99 грн;

Укрэксимбанк - 37,3 - 38,1 грн;

Райффайзен - 37,07 - 37,97 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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Экономическая правда