БЭБ сообщило о подозрении руководительнице одного из одесских банков

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении исполняющей обязанности председателя правления одного из украинских банков.

Соответствующее сообщение размещено на сайте БЭБ.

В сообщении не обнародовано название банка. Однако, очевидно, речь идет о банке, главный офис которого находится в Одессе или Одесской области.

Исполняющая обязанности председателя правления этого банка подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

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Кроме того, во время проведения обыска квартиры фигурантки обнаружены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

В ходе следствия было установлено, что должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в Госбюджет, только за этот период, более 102 млн грн.

Досудебное расследование осуществляют детективы теруправления БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

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