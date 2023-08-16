У Ахметова рассказали о недостатках польской инфраструктуры для экспорта продукции

Польская инфраструктура слишком тесная для украинского бизнеса и не может заместить блокировку агрессором портов в Черном море.

Об этом заявил коммерческий директор "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в интервью польскому бизнес-изданию WNP.PL.

"Из-за блокады Черного и Азовского морей мы начали искать новые виды транспорта для экспорта. Нашей задачей было найти альтернативные логистические маршруты для поставки нашей продукции", - пояснил он.

По словам Николаенко, есть два маршрута: первый - к северным портам Польши, второй - к южным портам Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность гораздо слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся гораздо сложнее.

Реклама:

Что же касается маршрута через Польшу, то он влечет за собой серьезные логистические сложности. В частности, прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить продукцию ГМК было невозможно.

Также, по словам топ-менеджера, есть проблемы со скоростью движения товаров, которая вдвое меньше той, к которой привыкли в Украине. Группе приходится сталкиваться и со слишком сложными таможенными процедурами, которые отнимают дополнительное время.

"Польша могла бы получить 70 млн тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны, поэтому общие цифры неутешительны. Общий объем экспорта через польские порты не увеличился и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт", - констатировал представитель "Метинвеста".

Реклама:

"Мы сталкиваемся со многими вызовами", - резюмировал Николаенко.

Напоминаем:

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), которые совместно управляют им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Горно-металлургическая группа "Метинвест" принадлежит Ринату Ахметову.