Укргидроэнерго подало аварийную заявку, чтобы поднять уровень воды в двух водохранилищах на Днепре

Укргидроэнерго пытается поднять уровень воды на Киевском и Каневском водохранилище и подало аварийную заявку, чтобы перестать срабатывать воду из этих водоемов для нужд гидроэнергетики.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"На сегодня мы подали аварийную заявку, чтобы не срабатывать воду в Киевском водохранилище. И начали понемногу ее накапливать. Укргидроэнерго пытается поднять уровень воды на Киевском и Каневском водохранилище и создать резерв", - отметил он.

По его словам, на сегодня отметки по всем водохранилищам ниже, чем были в прошлом году в этот период. Это связано с подрывом Каховского водохранилища, с жарой, а также с тем, что Энергоатом проводит ремонтную кампанию на 9 энергоблоках.

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"Мы имеем дефицит в энергосети и стараемся своими силами его покрывать, в частности, за счет гидроэнергетики - большую долю, чем этого хотелось бы", - отметил он.

В то же время Киевское и Каневское водохранилища - это одни из самых маленьких водохранилищ. Например, Каховское водохранилище было в 5,5 раза больше.

"Чрезвычайно низкий уровень в Киевском водохранилище - это необходимость. В энергосистеме не хватает мощности, поэтому срабатывание воды в водохранилищах вынужденная мера", - подчеркнул Сирота.

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При этом он отметил, что уровень воды в Днепре в районе Киева сейчас составляет 438 см, что соответствует естественному летне-осеннему минимуму.

Он также подчеркнул, что техническом плане ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго готовы к осенне-зимнему периоду.

"Но нам нужен водный ресурс, чтобы максимально покрыть потребности станций", - сказал Сирота.