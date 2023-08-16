Курс валют 16 августа: гривня дешевеет на "черном рынке"

В среду, 16 августа, гривня ослабла против доллара и евро на "черном рынке", а также в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" укрепился и составил 37,54 - 37,68 грн против котировок в 37,43 - 37,56 во вторник.

На это же время "черный" курс евро также укрепился, и составил 41,14 - 41,41 грн против курса 40,98 - 41,36 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,1 - 37,75 грн (курс на 15 августа - 37,0 - 37,65 грн);

Евро - 40,8 - 41,75 грн (курс на 15 августа - 40,8 - 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 36,95 - 37,55 грн;

Ощадбанк - 37,05 - 37,9 грн;

Укрэксимбанк - 37,15 - 37,95 грн;

Райффайзен - 37,0 - 37,9 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

Экономическая правда

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