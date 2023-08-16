Ремонт дороги на Закарпатье будет стоить более 595 миллионов

Капитальный ремонт дороги "Ясиня - Черная Тиса" длиной почти 10 км в Раховском районе Закарпатской области будет стоить более 595 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro, передает "Суспільне".

Отмечается, что тендер объявило госпредприятие "Служба автомобильных дорог в Закарпатской области".

Конечный срок подачи тендерных предложений - 22 августа. Победитель будет выбран на аукционе 23 августа. Услуги должны предоставляться до 31 декабря 2023 года.

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Ремонт дороги предусматривает укрепительные работы, замену покрытия и ремонт мостов.

В общем, расстояние между населенными пунктами Ясиня и Черная Тиса составляет почти 10 км.

Экономическая правда.

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