Tesla презентовала в США более дешевые версии Model S и Model X с меньшим запасом хода

Автоконцерн Tesla презентовал для американского рынка более дешевые варианты своих седана Model S и внедорожника Model X с меньшим запасом хода, стремясь увеличить продажи, поскольку высокие затраты на займы сдерживают спрос на дорогие электромобили.

Об этом пишет Reuters.

Компания уже снизила цены на свои автомобили в США, Китае и на других рынках, поскольку ставит рост продаж выше прибыли, которая все еще остается самой высокой среди автопроизводителей.

Новые модели S и X в "стандартной комплектации" стоят 78 490 и 88 490 долларов соответственно.

Реклама:

Запас хода Model S составляет до 320 миль (515 км), что меньше, чем у обычных двухмоторных и трехмоторных версий, которые предлагают до 405 миль и 396 миль соответственно.

Запас хода внедорожника Model X составляет до 269 миль, что значительно ниже, чем у его более дорогих версий, которые предлагают до 348 миль.

Обе модели будут иметь такие же батареи и двигатели, как и версии с двумя двигателями, которые стоят на 10 тыс долларов дороже, но их производительность и запас хода будут ограничены программным обеспечением, пояснил представитель отдела продаж Tesla.

Реклама:

"Идея заключается в том, чтобы обратиться к потребителям, которые стремятся получить опыт пользования электромобилем, но могут быть отпугнуты более высокой ценой по сравнению с конкурентами", - сказала руководитель отдела рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Tesla заявила, что новые варианты будут доступны для доставки в сентябре-октябре.

Экономическая правда