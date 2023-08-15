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Кабмин одобрил соглашение между Украиной и Литвой о признании водительских удостоверений

Вторник, 15 августа 2023, 17:59 - Европейская правда

Кабинет министров Украины на заседании во вторник утвердил соглашение с правительством Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, принятое в конце мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Соглашение предусматривает, что Украина и Литва будут взаимно признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Для такого обмена не нужно сдавать дополнительные экзамены.

"Также устанавливается соответствие категорий удостоверений водителя двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена", – добавил Мельничук.

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Об упрощении обмена водительских удостоверений Украина и Литва предварительно договорились в начале мая, а в конце того месяца соглашение подписали министры внутренних дел обеих стран.

Перед тем Польша расширила возможности использования украинских документов, которые позволяют участие в дорожном движении.

Читайте также: В ЕС со своим транспортом: надо ли и как поменять украинские водительские права.

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Европейская правда

Украина Литва авто
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