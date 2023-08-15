Заместителем министра Минстратегпрома назначен чиновник КГГА без опыта в ВПК, но со связями

Кабинет Министров Украины назначил Тимура Ткаченко заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

До назначения Тимур Ткаченко работал в районных столичных госадминистрациях и Киевской городской госадминистрации, где в разные периоды отвечал за далекие от Минстратегпрома сферы - от содержания подземных пешеходных переходов до развития пляжей в Киеве. Ткаченко имеет богатую чиновничью биографию, но именно эти вехи биографии он сам обозначил на своей странице в фейсбук.

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Несмотря на достаточно молодой возраст - 33 года, Ткаченко имеет серьезный стаж государственной службы, который начался, когда Ткаченко было 22 года.

В открытых источниках можно найти такие подробности чиновничьей карьеры Ткаченко, которые указывают на его принадлежность к партии Виталия Кличко "Удар", связи с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой, а также связи с новым главой НАБУ Семеном Кривоносом.

Когда в 2021 году Кулеба был повышен с должности главы департамента до заместителя председателя КГГА, подразделение возглавил первый заместитель Тимур Ткаченко.

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При назначении в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА Ткаченко на своей странице в фейсбук поблагодарил за доверие лично председателя КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы ОП Алексею Кулебе.

По данным Bihus.info, департамент Кулебы был "единственный, который обошел обысков полиции и ГБР во время противостояния Виталия Кличко и Офиса президента за контроль над столицей".

Также Ткаченко связывали с ООО "Аспер Эстейд". В частности, в марте 2023 года УП называла Ткаченко основателем этой компании. В то же время конечным бенефициаром компании по сегодняшний день остается заместитель главы ОП Алексей Кулеба.

В марте 2023 года главой НАБУ был избран Семен Кривонос. Тогда же Центр противодействия коррупции сообщал, что Кривонос имеет связи с Тимуром Ткаченко.

В частности, в декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 года у него в пользовании находился Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Тимура Ткаченко - Анна Ткаченко.

При этом, Тимуру Ткаченко очевидно удается обходить проблемы с антикоррупционным органом. Об этом может свидетельствовать свежая история со средствами, выделенными на восстановление Киевщины. Их отдали без проведения тендеров компаниям, которые фигурируют в уголовных производствах и не имеют соответствующего опыта.

Так, примерно 40 миллионов гривен на восстановление Бучи получила компания с ошибкой в названии - "Буливельная компания "Відбудова".

Директор предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП "Киевблагоустройство", где тогда же работал Тимур Ткаченко под руководством Алексея Кулебы.

Также вероятно именно фамилия Ткаченко фигурировала на пленках в коррупционном скандале, когда НАБУ и САП разоблачили на взятке в 1,26 млн гривен депутата "Слуги народа" в Киевском городском совете Владислава Трубицына.

На этих записях Трубицын сообщал о том, что благоустройство в Киеве - это вертикаль Офиса (по версии Центра противодействия корупции, который обнародовал эти записи, вероятно, речь шла об Офисе Президента).

"Это же вертикаль Офиса - "Благоустройство": К** (по предположению ЦПК, вероятно, речь шла об Алексее Кулебе) - курирующий зам "Промышленность, предпринимательство и городского благоустройства", а Т** Т**, который ранее был его замом - глава департамента "Благоустройства (ЦПК предполагал, что вероятно, речь шла о Тимуре Ткаченко)", - отметил Трубицын.