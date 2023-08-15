Все разделы
Укр / Рус

Кабмин выделил 1,2 миллиарда на строительство защитных сооружений на Харьковщине и Черниговщине

Вторник, 15 августа 2023, 16:00 - Алексей Павлыш

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривен на усиление оборонительных рубежей северо-восточных регионов Украины.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, на запрос Харьковской и Черниговской ОГА правительство направляет 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.

Заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации, добавил премьер.

Реклама:

Экономическая правда

Кабмин деньги война финансы Шмыгаль
Реклама:
Материалы по теме
Правительство разрешило удаленную идентификацию ВПЛ для получения пенсий и других выплат 9 августа 2023, 11:09
Кабмин открыл информацию о ремонте электростанций 8 августа 2023, 16:49
В Раде предлагают изменить порядок увольнения министров 8 августа 2023, 16:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте