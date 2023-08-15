Netflix запускает игры на телевизорах и компьютерах

Стриминговая компания Netflix расширяет перечень платформ, на которых пользователи могут играть в игры - теперь к смартфонам постепенно присоединятся телевизоры и компьютеры.

Об этом сообщила пресс-служба Netflix.

"Сегодня мы делаем первый шаг к тому, чтобы сделать игры доступными на всех устройствах, где пользователи пользуются Netflix - телевизорах, компьютерах и мобильных телефонах", - говорится в заявлении вице-президента компании Майка Верду.

С понедельника Netflix запустил бета-тестирование для небольшого количества пользователей в Канаде и Британии на некоторых телевизорах, а в течение следующих нескольких недель такая возможность появится на ПК и компьютерах через сайт Netflix в поддерживаемых браузерах.

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Игры на телевизоре будут работать на партнерских устройствах: Amazon Fire TV, Chromecast с Google TV, телевизоры LG, Nvidia Shield TV, устройства и телевизоры Roku, Samsung Smart TV и Walmart ONN. Другие устройства будут добавлены позже на постоянной основе.

Для игры на телевизорах пользователи смогут использовать свой телефон в качестве контроллера, а пользователи ПК и Mac смогут играть с помощью клавиатуры и мыши. Сначала доступными будут две игры: Oxenfree и Molehew's Mining Adventure.

Netflix начал выходить на игровой рынок в 2021 году, когда запустил это направление для смартфонов.

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