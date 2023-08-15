Активы Фирташа на более чем 7 миллиардов арестовали

Активы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму 7,4 млрд грн были арестованы, а еще три руководителя облгазов подконтрольной ему группы РГК получили сообщение о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, Службы безопасности.

Относительно арестов, речь идет о председателе правления АО "Криворожгаз", которого подозревают в нанесении ущерба государству в более 202 млн грн, председателя правления АО "Волыньгаз", которого подозревают в нанесении ущерба в более 130 млн, и председателя правления АО "Черниговгаз" - почти 220 млн грн.

Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

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По данным следствия, фактический руководитель группы компаний РГК Дмитрий Фирташ организовал схему несанкционированного отбора газа из ГТС Украины. ООО "Региональная газовая компания" (РГК) в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Для покрытия расходов компании за отобранный газ облгазы перечисляли средства на подконтрольное Фирташу предприятие в значительно большем объеме, чем было поставлено газа. Таким образом должностные лица облгазов "выводили" средства государства, которые предусматривались на закупку топлива для нужд украинцев, говорят в БЭБ. Далее эти средства выводились на подконтрольные компании и присваивались.

Правоохранители утверждают, что получили доказательства того, как Фирташ давал указания руководителям облгазов, доказательства связи между ними, механизмов вывода средств и попыток скрыть схему.

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Сейчас в деле о хищении газа из украинской газотранспортной системы (ГТС) облгазами РГК сообщения о подозрении получили уже 15 человек. В частности - самому Фирташу, 11 руководителям облгазов и двум руководителям РГК, а также директору общества. Под стражей находятся 6 руководителей облгазов. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, на движимое и недвижимое имущество этих 15 подозреваемых был наложен арест.

Общая сумма арестованного имущества - 246 млн грн. Также наложен арест на корпоративные права Фирташа на общую сумму более 7,4 млрд грн.

По данным судебно-экономической экспертизы, пишет СБУ, только в течение 2021 года деятельность фигурантов нанесла государству ущерб на более 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

Напоминаем:

Детективы БЭБ и СБУ продолжают расследование хищения газа из украинской ГТС - двум руководителям облгазов сообщили о подозрении, еще пятерым избрали меру пресечения - содержание под стражей.

В мае Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В Group DF отвергают все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ против бизнесов, топ-менеджеров и акционера Группы Дмитрия Фирташа.