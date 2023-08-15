Во Львове обследуют все балконы домов

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Во Львове планируют до 15 октября провести обследование 380 тысяч балконов и отремонтировать аварийные.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

По словам главы Галицкой районной администрации Галины Гладяк, сейчас в исторической части города проводят обследование балконов, которые выходят на проезжую часть и на тротуары.

"Если при визуальном обследовании будет видно, что балкон требует ремонта, то будем заказывать соответствующие исследования, аварийные элементы будем снимать и покрывать балкон сеткой", – заявила Гладяк.

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Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, программу софинансирования реставрации балконов хотят распространить и на дома, которые не являются памятниками. По словам Москаленко, в городе насчитывается 380 тыс балконов, из них 372 тыс находится в частной собственности, что составляет 98% от общего количества.

"Подчеркиваем, что балкон является неотъемлемой частью квартиры, входит в метраж и является собственностью жильца, которой он пользуется. Но мы понимаем, что не каждый владелец имеет возможность отреставрировать или отремонтировать балкон. Реставрация балкона в доме-памятнике может стоить от 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Поэтому мы хотим расширить программу реставрации: речь пойдет о домах разного возраста во всех районах города. В ближайшие несколько дней мы детализируем сумму, которую должен оплатить владелец квартиры в доме, который не является памятником. А остальные средства будет оплачивать город. То есть, сотрудничество будет подобно тому, которое сейчас есть между городом и жителями домов-памятников", – сообщил Москаленко.

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Отметим, что 13 августа во Львове на улице Под Дубом, 2 произошел обвал балкона. В момент обвала на балконе находился 43-летний владелец квартиры. Медики в течение пытались спасти ему жизнь, но мужчина умер от полученных травм.

Экономическая правда