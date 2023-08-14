Украина за полгода импортировала на $11 миллиардов больше, чем экспортировала – Госстат

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За первое полугодие 2023 года Украина проэкспортировала на 11 млрд долл меньше товаров, чем импортировала - отрицательное сальдо торговли за год выросло вчетверо.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

За первую половину 2023 года Украина проэкспортировала товаров на сумму 19,4 млрд долл - на 14,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Заметим, что в этот период входят почти два месяца до введения военного положения в Украине.

Что касается импорта, то его объем за первые полгода составил 30,4 млрл долл. За этот период Украина импортировала товаров на 20,7% больше в денежном выражении по сравнению с первым полугодием 2022 года.

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Отрицательное сальдо торговли, соответственно, составило 11 млрд долл - вчетверо больше, чем за соответствующий период прошлого года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,64 против 0,9 в прошлом году.

В разрезе категорий товаров, больше всего Украина экспортировала продукты растительного происхождения, в частности - зерновые (6,7 млрд долл); жиры и масла (2,9 млрд долл) и недрагоценные металлы, в частности - черные металлы (2,1 млрд долл).

По импорту, больше всего на таможенную территорию Украины ввозились топливо (5,8 млрд долл), машины и электротехническое оборудование (5,2 млрд долл), продукция химической промышленности (3,8 млрд долл) и транспортные средства (3,3 млрд долл).

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