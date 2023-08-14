Пассажирский самолет BBN Airlines случайно пролетел через закрытое воздушное пространство Украины 

Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines 25 июля, отклонившись от курса, пролетел через закрытое воздушное пространство Украины.

Об этом сообщил норвежский национальный вещатель NRK со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar24.

"Несколько туристов неосознанно полетели в охваченную войной Украину на пути к месту отдыха Турции", - говорится в сообщении.

Самолет следовал по маршруту Осло—Анталья. После двух часов пути самолет сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После он вошел в воздушное пространство Румынии.

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В компании пояснили, что самолет изменил курс из-за приближающегося шторма.

Европейская база данных погодных условий подтверждает заявления о шторме.

Маршрут на рисунке ниже, обнародованный Flightradar24, основан на данных, которые самолет транслировал в режиме реального времени.

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На снимке видно, что чартерный самолет влетел из северо-восточной Венгрии в бесполетную зону Украины.

BBN Airlines сообщает, что начато внутреннее расследование инцидента.

Напоминаем:

Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года — с первого дня после ввода российских войск в страну.