Германия не готова конфисковать российские Ан-124 "Руслан" для Украины

Канада уже начала процесс конфискации одного российского Ан-124 "Руслан" в пользу Украины, однако Германия до сих пор не имеет по этому поводу официальной позиции.

Об этом говорится в статье ЭП.

В материале написано, что всего в западных странах "застряло" 4 российских транспортных самолета Ан-124, принадлежащих частной компании "Волга-Днепр". Один – в Канаде, три – в Германии.

Из источников издания стало известно, что руководство ГП "Антонов" в апреле этого года обращалось в МИД с просьбой найти механизм для конфискации российских самолетов в Лейпциге, ведь на тот момент отсутствовала даже позиция немецких правоохранительных органов по этому вопросу.

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В отличие от Канады, Германия до сих пор не разработала законы для конфискации российских активов и передачи их Украине. В то же время Евросоюз не ввел санкции против компании "Волга-Днепр".

Больше о том, как Украина борется за российские Ан-124 читайте в статье "Российские "Русланы" могли бы работать на Украину и НАТО, но пылятся в аэропортах Канады и Германии"

Экономическая правда

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