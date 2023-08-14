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Укр / Рус

Германия не готова конфисковать российские Ан-124 "Руслан" для Украины

Понедельник, 14 августа 2023, 18:55 - Cергей Мельник

Канада уже начала процесс конфискации одного российского Ан-124 "Руслан" в пользу Украины, однако Германия до сих пор не имеет по этому поводу официальной позиции.

Об этом говорится в статье ЭП. 

В материале написано, что всего в западных странах "застряло" 4 российских транспортных самолета Ан-124, принадлежащих частной компании "Волга-Днепр". Один – в Канаде, три – в Германии.

Из источников издания стало известно, что руководство ГП "Антонов" в апреле этого года обращалось в МИД с просьбой найти механизм для конфискации российских самолетов в Лейпциге, ведь на тот момент отсутствовала даже позиция немецких правоохранительных органов по этому вопросу. 

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В отличие от Канады, Германия до сих пор не разработала законы для конфискации российских активов и передачи их Украине. В то же время Евросоюз не ввел санкции против компании "Волга-Днепр".  

Больше о том, как Украина борется за российские Ан-124 читайте в статье "Российские "Русланы" могли бы работать на Украину и НАТО, но пылятся в аэропортах Канады и Германии"

Экономическая правда

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Антонов Германия
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