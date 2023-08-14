Кабмин забрал у Академии аграрных наук 100 тысяч гектаров земли

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Кабинет министров передал в сферу управления Фонда государственного имущества 25 государственных предприятий, которыми ранее управляла Национальная академия аграрных наук.

Соответствующее решение приняло правительство, сообщает пресс-служба ФГИУ.

В собственности этих госпредприятий находится 100 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь государственных сельскохозяйственных земель, которые находятся в управлении ФГИУ, увеличится с 270 тыс га до 370 тыс га.

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После вступления в силу недавно принятого закона о запуске прозрачной аренды государственных с/х земель, ФГИУ планирует выставить их на открытые аукционы на Prozorro.Продажи. Первые аукционы должны состояться в 2024 году.

Среди других предприятий, которые Кабинет министров передал в сферу управления, – ГП "Новые технологии дорожного строительства", ГП "Украинский метановый центр" и другие.

Также правительство определило ФГИУ уполномоченным органом управления, осуществляющим контроль за деятельностью государственного объединения материально-технических ресурсов "Укрпостачпреса", Украинской государственной корпорации по строительству метрополитенов и тоннелей "Укрметротоннельбуд", Украинской кооперативно-государственной корпорации по агропромышленному строительству "Украгропромбуд".

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Напоминаем:

В июле Служба безопасности провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзалы из-за передачи 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель академии в обработку частным лицам.

Эта схема могла приносить участникам схемы до 20 млн долларов прибыли в год.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

По данным Счетной палаты, на начало 2020 года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук находилось 465 тысяч гектар земли, но в Государственный земельный кадастр были внесены сведения только о 320 тыс. га (69%). Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют.

Экономическая правда