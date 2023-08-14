Польский логистический оператор Laude утверждает, что закрыл бизнес в РФ и перенес активы в Украину

Группа компаний Laude, польский логистический оператор, перенесла в Украину активы стоимостью 100 млн евро из РФ и стран Центральной Азии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-службы Laude.

"Группа компаний Laude расширяет свой потенциал в Украине. Логистическая компания из Торуня (Польша) за последние несколько месяцев перенесла в Украину свои активы стоимостью 100 млн євро. Это все активы, ранее находившиеся в России и странах Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди прочего перемещение включало 510 специализированных железнодорожных платформ и несколько тысяч контейнеров, которые активно используются для транспортировки продукции из Украины в Европу.

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Компания планирует увеличивать инвестиции в Украине, покупая локомотивы, вагоны и контейнеры.

"Мы решили реализовать инвестиционную программу стоимостью около 250 млн евро, направленную на экономический обмен между Европой и Украиной. Железные дороги здесь - ключевой элемент как для экспорта, так и для импорта, и компания является важным оператором", - приводятся в сообщении слова CEO компании Марчина Витчака.

В Laude сообщили, что в мае, после тщательной и длительной проверки получили одобрение на сотрудничество с АО "Укрзализныця". "Это ключевая сделка, которая означает, что мы очень тесно связаны с украинским рынком", - прокомментировал Витчак.

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При этом планы развития Laude идут дальше расширения логистических систем.

"Среди нескольких сотен сотрудников компании работают множество специалистов из Украины. Мы работаем над программой обучения машинистов из Украины", - сообщил CEO компании.

В Laude подчеркнули, что не останавливали работу в Украине после полномасштабного вторжения. В то же время компания прекратила деятельность в России.

"Согласно действующему в этой стране законодательству, Laude должна получить решение от российских властей, подтверждающее продажу компании, ранее работавшей на российском рынке. Хотя российское правительство не стремится облегчить транзакцию для польских предпринимателей, в компании надеются окончательно завершить процесс и добиться исключения из реестра в ближайшие недели", - сказал Витчак.

На сегодня польская компания убрала со своего сайта laude.pl упоминание о работе в Москве, Магнитогорске.

Однако до сих пор еще можно найти информацию о работе компании в оккупированном Донецке.

Напоминаем:

Ранее СМИ сообщали, что государственное акционерное общество "Укрзализныця" продолжает расширять сотрудничество с польской компанией Laude Smart Intermodal S.A., которая так и не вышла с российского рынка, а ее российская "дочка" ООО "Лауде", попавшая под украинские санкции, просто сменила название на "Смарт Контейнер", даже не скрывая польского владельца.

Известно также, что президент Владимир Зеленский Указом от 28 января 2023 года № 50/2023 ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении ее российской "дочки" - ООО "Лауде.

ГК Laude принадлежит одному из крупнейших импортеров стали из Украины в ЕС обществу ATS S.A. Laude активно работает на международных рынках через свои компании, соединяя восточные и западные транспортные пути через Польшу. Деятельность компании в течение последних 15 лет осуществлялась в Украине, Казахстане, Молдове (ранее в РФ). Компания сотрудничает с подрядчиками из Турции, Китая, Индии. В течение последних лет активно инвестирует в развитие Laude в Германии.