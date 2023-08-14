Крупный производитель сахара покупает завод на Волыни

Гнидавский сахарный завод

Компания "Радеховский сахар" подала заявку на приобретение активов ПАО "Гнидавский сахарный завод".

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о приобретении активов, обеспечивающих осуществление деятельности по производству сахара белого (свекольного).

"Гнидавский сахарный завод" - предприятие по производству сахара, расположенное в Луцке. Завод может перерабатывать до 6 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки и выпускает продукцию под торговой маркой "Солодко".

Реклама:

Конечными бенефициарными владельцами завода являются Ярослав Галькевич и Евгений Макара.

"Радеховский сахар" - один из крупнейших производителей сахара в Украине с производственными мощностями в Радехове (Львовская область), Черткове, Хоросткове, Козове и Збараже (Тернопольская область).

"Радеховский сахар" входит в группу компаний Pfeifer&Langen Investments, которая владеет пятью сахарными заводами в Германии, долями в предприятиях в Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии.

Реклама:

Pfeifer&Langen вышла на рынок Украины в 2006 году, создав общее предприятие "Западная сахарная группа" для дистрибуции сахара своих торговых марок, произведенного в Польше и Германии.

Конечным бенефициаром ООО "Радеховский сахар" является Владимир Маткивский.

Экономическая правда