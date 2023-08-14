Крупный производитель сахара покупает завод на Волыни
Компания "Радеховский сахар" подала заявку на приобретение активов ПАО "Гнидавский сахарный завод".
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
Речь идет о приобретении активов, обеспечивающих осуществление деятельности по производству сахара белого (свекольного).
"Гнидавский сахарный завод" - предприятие по производству сахара, расположенное в Луцке. Завод может перерабатывать до 6 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки и выпускает продукцию под торговой маркой "Солодко".
Конечными бенефициарными владельцами завода являются Ярослав Галькевич и Евгений Макара.
"Радеховский сахар" - один из крупнейших производителей сахара в Украине с производственными мощностями в Радехове (Львовская область), Черткове, Хоросткове, Козове и Збараже (Тернопольская область).
"Радеховский сахар" входит в группу компаний Pfeifer&Langen Investments, которая владеет пятью сахарными заводами в Германии, долями в предприятиях в Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии.
Pfeifer&Langen вышла на рынок Украины в 2006 году, создав общее предприятие "Западная сахарная группа" для дистрибуции сахара своих торговых марок, произведенного в Польше и Германии.
Конечным бенефициаром ООО "Радеховский сахар" является Владимир Маткивский.
Экономическая правда