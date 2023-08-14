В Украине появилась третья товарная биржа с экс-чиновниками во главе

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выдала лицензию товарной биржи ООО "Украинская торговая платформа".

Об этом говорится на сайте НКЦБФР.

Соответствующее решение регулятор принял 10 августа. Выданная лицензия товарной биржи стала третьей на рынке в Украине.

В тот же день "Украинская торговая платформа" получила еще и лицензию на клиринговую деятельность по определению обязательств.

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Согласно информации на сайте "Украинской торговой платформы", ее биржевой совет возглавляет экс-член НКЦБФР и Нацкомфинуслуг (в 2022-2013 года), экс-глава Госслужбы по вопросам защиты персональных данных (2013-2014 года) Николай Бурмака.

Указывается, что "Украинская торговая платформа" основана в ноябре 2022 года с уставным капиталом 25 млн грн. Собственником ООО "Украинская торговая платформа" является президент ассоциации "Недропользователи Украины" и экс-главы Государственной службы геологии и недр Украины (с декабря 2013 по апрель 2014 года) Роман Сторожев.

ООО "Украинская торговая платформа" является организатором электронных биржевых торгов по купле-продаже электроэнергии, природного газа, нефтепродуктов и необработанной древесины. 100% биржи принадлежит ООО "Центральная газо-нефтяная компания", в которой у Сторожева 99%, а еще 1% у Надежды Петюренко, которая входит в биржевой совет.

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"В перспективе - проведение профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, заключение деривативных контрактов на товарных биржах и клиринговой деятельности", – отмечает новая товарная биржа.

Как сказано на сайте, "Украинская торговая платформа" создана "объединением опытных трейдеров с 20 летним опытом, которые стояли у истоков создания направления трейдерства в Украине, работали над либерализацией норм и правил биржевой торговли, повышением доверия между поставщиками и потребителями", однако без других деталей.

Напоминаем:

Согласно реестру НКЦБФР, в настоящее время лицензию товарной биржи в Украине имеют также "Украинская энергетическая биржа" (с конца июня 2021 года) и "Украинская универсальная биржа" (с конца сентября 2021 года).

Третью лицензию имела "Украинская межбанковская валютная биржа", однако в мае 2022 года НКЦБФР остановила ее действие.

Помимо того в августе 2012 года регулятор отказал ООО "Товарная биржа "Украинский хаб" в выдаче лицензии товарной биржи из-за несоответствия документов лицензионным условиям и/или требованиям. Владельцем этого ООО на паритетных началах выступали ООО "Центральная газо-нефтяная компания" Романа Сторожева и ООО "Вер-Тас" (Карловка, Полтавская обл.) Александра Марюхнича, который был директором государственной Аграрной биржи.

Сторожев в 2002-2004 гг. был гендиректором "Укрзакородонгеологии", затем до 2013 года – президентом ассоциации "Недропользователи Украины". В 2013 году стал заместителем главы НАК "Надра Украины", а с конца того же года и до мая 2014 года – главой Госгеонедр.

Согласно вступившему в силу с 1 июля 2021 года новому закону о рынке капитала ("Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов", №738-IX), все товарные биржи должны получать лицензию НКЦБФР.