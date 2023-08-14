Созданная в оккупированном Крыму ЧВК "Конвой" получила сотни миллионов рублей от ВТБ и структур Ротенберга – СМИ

ЧВК "Конвой", созданная в оккупированном Крыму осенью 2022 года, получила 300 миллионов рублей от одного из крупнейших банков России ВТБ, 69% акций которого принадлежит государству, и близкого к президенту РФ Путину олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом говорится в расследовании центра "Досье".

В расследовании говорится, что только за полтора месяца осени 2022 года "Конвой" получил 437,5 млн рублей. Из них 120 млн от компании друга Путина (речь идет о "Санатории Ай-Петри", который принадлежит Аркадию Ротенбергу), еще 200 млн - от госбанка, а остальные - от никак не связанных с ЧВК топливных компаний.

При этом ни одна из этих компаний комментировать передачу денег не стала.

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Пожертвования от государственных и окологосударственных корпораций поступают на счет Санкт-Петербургского казачьего общества "Конвой" (СПбКО). Казачья организация "Конвой", в свою очередь, перечисляет деньги на счет ООО "Военно-охранная компания "Конвой"". За полтора месяца осенью 2022 года так было перечислено 85 млн рублей.

Как пишут расследователи, далее деньги обналичиваются на расходы "совсем нехитро": средства со счета ВОК "Конвой" переводятся главе ЧВК Константину Пикалову в качестве "займа учредителю". Согласно документам, изученным журналистами, он одалживает примерно по 60 млн рублей в месяц.

Военное снаряжение, которое можно приобрести открыто (бронежилеты, обмундирование, палатки, медицинское имущество), казаки оплачивают с собственного счета напрямую, пишет "Досье".

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Пикалов связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным - СМИ называли его "правой рукой" Пригожина и куратором "Вагнера" в Африке. По данным "Досье", боевой участок ЧВК "Конвой" расположен в Херсонской области, а летом этого года в составе отряда воевало около 400 бойцов.

Экономическая правда