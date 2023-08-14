"Новая почта" в сентябре запускает адресную доставку в Латвии и Эстонии

Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запускает адресную доставку в Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это будет седьмая и восьмая страна Европы, в которых будет работать Nova Post.

"В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь это именно те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего.

Реклама:

Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии - в ноябре", - заявила CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии Светлана Книжка.

По словам компании, курьерская служба будет работать в будние дни с 8-00 до 17-00, можно будет отправить или получить документы и посылки до 30 кг. Доставка от 5 дней.

Чтобы отправить с адреса, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.

Реклама:

Nova Post сейчас уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.

Экономическая правда