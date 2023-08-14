Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"

Российская компания "Волга-Днепр" - владелец арестованного в Канаде грузового самолета Ан-124-100, направила ультиматум канадскому правительству, в котором предлагает либо решить мирным путем вопрос арестованных самолетов, либо она подает в арбитраж.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс", которое уточняет, что экземпляры такого сообщения были направлены, в частности, премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел, юстиции и генеральному прокурору.

Мирный путь россияне видят в контексте положений соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций.

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В направленном официальном сообщении, "Волга-Днепр" информирует Канаду о том, что считает незаконным "захват" грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года.

"Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное разбирательство", - говорится в заявлении компании.

Напоминаем:

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В июне стало известно, что власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124. Также сообщалось, что канадский премьер Джастин Трюдо заявил о планах передать этот самолет Украине.

Самолет приземлился в Международном аэропорту в Торонто 27 февраля 2022 года. Через несколько часов после посадки Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Теперь судно не сможет взлететь до снятия санкций.

Кстати, такая же участь постигла в Германии еще три Ан-124 российской компании.

В апреле 2022 года Святошинский суд заочно арестовал все 12 "Русланов" компании "Волга-Днепр".

Причина - "Волга-Днепр" в 2018 году сама продлила срок пользования самолетов, хотя по международным нормам, это имеет право делать только компания-разработчик, то есть ГП "Антонов". Юристы "Антонова" считают российский сертификат подделкой.

Кроме упомянутого судебного дела, Украина отмечает моральное право получить эти самолеты в качестве компенсации за разрушения, которые совершили россияне.

Конфисковать "Руслан" в Канаде будет проще. Это единственная союзная страна, которая приняла закон для конфискации российского имущества и его передачи Украине. Весной Канада наложила санкции на "Волгу-Днепр", а 10 июня выдала ордер на арест самолета. В тот же день премьер-министр Джастин Трюдо заявил о начале процесса конфискации этого актива.

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