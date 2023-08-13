Розничные инвесторы Credit Suisse планируют подать иск в суд, чтобы оспорить покупку UBS - FT
Розничные инвесторы, которые потеряли деньги, когда банк Credit Suisse был поглощен UBS, планируют подать иск в суд, оспаривая выкуп.
Об этом сообщает в Financial Times.
Швейцарская ассоциация защиты инвесторов планирует подать иск в коммерческий суд Цюриха в понедельник от имени около 500 инвесторов Credit Suisse.
Отмечается, что поглощение, организованное швейцарскими властями, лишило акционеров обоих банков права голосовать за сделку.
UBS заплатил за Credit Suisse 3,4 млрд долларов, что составляло менее половины рыночной стоимости банка в последний торговый день перед заключением сделки.
Добавляется, что это уже второй коллективный иск акционеров Credit Suisse против UBS, тогда как владельцы облигаций, которые были уничтожены, подали несколько исков.
Напомним:
Швейцарская UBS Group 12 июня завершила приобретение бывшего конкурента Credit Suisse Group, закрепив крупнейшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.
Экономическая правда.