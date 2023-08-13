Розничные инвесторы Credit Suisse планируют подать иск в суд, чтобы оспорить покупку UBS - FT

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Розничные инвесторы, которые потеряли деньги, когда банк Credit Suisse был поглощен UBS, планируют подать иск в суд, оспаривая выкуп.

Об этом сообщает в Financial Times.

Швейцарская ассоциация защиты инвесторов планирует подать иск в коммерческий суд Цюриха в понедельник от имени около 500 инвесторов Credit Suisse.

Отмечается, что поглощение, организованное швейцарскими властями, лишило акционеров обоих банков права голосовать за сделку.

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UBS заплатил за Credit Suisse 3,4 млрд долларов, что составляло менее половины рыночной стоимости банка в последний торговый день перед заключением сделки.

Добавляется, что это уже второй коллективный иск акционеров Credit Suisse против UBS, тогда как владельцы облигаций, которые были уничтожены, подали несколько исков.

Напомним:

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Швейцарская UBS Group 12 июня завершила приобретение бывшего конкурента Credit Suisse Group, закрепив крупнейшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

Экономическая правда.