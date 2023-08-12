Brave1: 15 проектов получили финансирование в размере 225 тысяч долларов 

Пятнадцать проектов, которые являются участниками Brave1, получили финансирование в 225 тыс долларов, еще 15 - на стадии заключения договоров на 235 тыс долларов.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что платформа Brave1 объединяет государственные и частные инициативы по разработке уникальных решений для Сил обороны. Сейчас поступило 412 разработок, 200 из них прошли военную экспертизу.

"15 проектов получили финансирование в 225 тысяч долларов, еще 15 - на стадии заключения договоров на 235 тысяч долларов. Это революционные продукты, которые меняют подход ведения войны. Начиная с защищенных от РЭБ беспилотников и роботов с дистанционным управлением. Завершая платформами с ИИ для анализа и системами поиска и идентификации мин со снарядами", - говорится в сообщении.

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Вице-премьер добавил, что в рамках платформы продолжается испытание новых продуктов и исследования технологических разработок.

"Наша цель - масштабировать опыт в сфере БПЛА на другие сферы. А также запустить Армию роботов и РЭБа. Это то, что позволит получить технологическое преимущество и эффективнее уничтожать врага", - подчеркнул Федоров.

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Экономическая правда.