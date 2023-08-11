Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем – до 15,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

Отмечается, что это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Уменьшение экспорта сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки Россия компенсировала путем увеличения потоков нефтепродуктов.

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В то же время цена экспортной российской нефти Urals в июле выросла до 64,41 доллара за баррель, впервые превысив ограничение цен, установленное странами G7 и Евросоюза в конце прошлого года.

По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность с поставками определенных сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно ограничить экспорт. Кроме того, на это повлиял рост спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение России сократить свой экспорт нефти в августе и в сентябре, отмечает МЭА.

По официальным данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в июле выросла до 64,37 доллара за баррель по сравнению с 55,28 доллара в июне, 53,34 доллара в мае и 58,63 доллара в апреле.

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