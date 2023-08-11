В Украине появился еще один почтовый оператор

Логистический оператор "Meest Экспорт", который работает в Украине уже более 30 лет, внесен в Единый государственный реестр операторов почтовой связи.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил акционер Meest China Вячеслав Лысенко.

Соответствующее решение 9 августа приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Как объясняют в компании, внесение "Meest Экспорт" в госреестр операторов почтовой связи позволит ей предлагать услуги бизнесу, который работает в сфере электронной торговли.

Реклама:

"Компания Meest работает на рынке почтовых услуг более 30 лет как в сегменте с2с, так и в b2c. Мы видим высокий спрос интернет-магазинов, маркетплейсов, а больше всего - от малого и среднего бизнеса, которые ищут другие рынки сбыта продукции. Имея международный опыт в e-commerce, приняли решение выделить экспорт по почтовому каналу в отдельное направление бизнеса группы", - рассказал Лысенко.

Кроме того, по его словам, оператор сосредоточится на создании нового продукта для малого и среднего бизнеса, который заинтересован вывести продажи товаров на рынки Европы, США, Китая.

"Продукт будет включать три решения: легкая интеграция с зарубежными маркетплейсами, доступ к клиентской базе и продвижение, быстрая логистика и таможенные процедуры, а также быстрый возврат денег", - уточнил Лысенко.

Реклама:

Продукт, который будет предложен рынку, можно назвать "консьерж-сервис" для бизнеса, вывозящего товары из Украины, добавил он.

Напоминаем:

В качестве логистического оператора Meest работает на рынке почтовых услуг более 30 лет. Имеет собственную инфраструктуру в более чем 20 странах мира, доставляет посылки в 95 стран.