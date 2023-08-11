Билеты на поезда УЗ "убрали" с OLX

С платформы OLX Украина будут блокировать объявления о продаже на поезда Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Сейчас все объявления о продаже железнодорожных билетов на сервисе OLX уже удалены, отметил глава УЗ Евгений Лященко. В компании OLX добавили, что уже заблокировали более 20 объявлений о продаже железнодорожных билетов.

Новые объявления отныне разместить будет невозможно - для этого разработан специальный алгоритм.

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По словам Лященко, большинство объявлений о продаже билетов на платформе было размещено мошенниками, и после покупки пассажиры или совсем не получали билет, или получали поддельный. Поэтому блокировка объявлений о продаже билетов на OLX должна помочь в борьбе с билетными мошенниками.