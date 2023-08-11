ФГИУ запустил онлайн-панель с данными аренды госимущества

Фонд госимущества Украины запустил информационную онлайн-панель со статистикой аренды госимущества в реальном времени.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Инструмент доступен по ссылке.

Массив данных включает характеристики почти 10 тыс. аукционов за период с момента вступления в силу в 2020 году закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Настроив необходимые фильтры, пользователь найдет необходимую информацию.

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"Фонд госимущества - крупнейший арендодатель в Украине. Он сдает в аренду около 8 млн кв. м недвижимости. Мы должны быть примером открытости и прозрачности", - отметил первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий.

Полученные результаты отображаются в виде инфографики. Согласно сообщению ФГИУ, панель дает следующую информацию.

Напоминаем:

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В апреле 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7192, который устанавливает специальный режим аренды госимущества на время военного положения, в том числе о введении льгот для арендаторов.

