Услугу по доставке соцвыплат через международный почтовый перевод первыми испробуют украинцы в Польше

Украинцы, которые нашли приют за рубежом, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода, но в ближайшее время эта услуга будет доступна только в Польше.

Соответствующий экспериментальный проект Кабмин принял на своем заседании 11 августа.

Такие услуги для граждан Украины за рубежом будут бесплатными.

В первую очередь воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом смогут украинцы в Польше. Для этого лицу необходимо будет отправить в АО "Укрпочта" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.

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Соответствующий проект постановления Минсоцполитики готовило именно по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов граждан Украины, которые временно находятся в Польше.

Но при необходимости эксперимент будет введен и в других странах.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено осуществление выплат международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, которые временно находятся за пределами Украины.

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Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи тем гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.

Напоминаем:

11 августа стало известно, что Национальный банк Украины смягчает очередные валютные ограничения.

Среди прочего, АО "УКРПОЧТА" как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, которые временно находятся за рубежом.

Как считают в НБУ, это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий.