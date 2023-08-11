Услугу по доставке соцвыплат через международный почтовый перевод первыми испробуют украинцы в Польше
Украинцы, которые нашли приют за рубежом, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода, но в ближайшее время эта услуга будет доступна только в Польше.
Соответствующий экспериментальный проект Кабмин принял на своем заседании 11 августа.
Такие услуги для граждан Украины за рубежом будут бесплатными.
В первую очередь воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом смогут украинцы в Польше. Для этого лицу необходимо будет отправить в АО "Укрпочта" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.
Соответствующий проект постановления Минсоцполитики готовило именно по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов граждан Украины, которые временно находятся в Польше.
Но при необходимости эксперимент будет введен и в других странах.
В рамках экспериментального проекта предусмотрено осуществление выплат международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, которые временно находятся за пределами Украины.
Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи тем гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.
Напоминаем:
11 августа стало известно, что Национальный банк Украины смягчает очередные валютные ограничения.
Среди прочего, АО "УКРПОЧТА" как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, которые временно находятся за рубежом.
Как считают в НБУ, это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий.