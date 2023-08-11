"Ситуация критическая": государство задолжало "чернобыльцам" пенсионных выплат на 14 миллиардов

Общий размер задолженности государства по делам, связанным с пенсиями пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, достигает 14,2 млрд грн.

Об этом говорится в статье ЭП.

В материале подчеркивается, что надбавки к пенсии лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, - весомая категория дел, в которых украинцы массово взимают с государства миллиарды гривен. Их особенность в том, что суды присуждают пенсионерам надбавки, которые парламент уже отменил отдельным законом.

"Как это возможно? Все началось в 1991 году. Тогда Верховная Рада УССР приняла закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Закон вводил ряд льгот для людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, раны от которой были свежими в памяти общества, - говорится в статье.

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"УССР предоставила лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы широкий спектр льгот и компенсаций. Однако ресурсные возможности для обеспечения оказания помощи УССР и Украины в 2023 году несоизмеримы.

С 1991 года Украина пережила серьезный демографический, миграционный кризис и падение экономики, что в итоге повлияло на возможности государства в предоставлении социальной поддержки населению", - отметили ЭП в Минсоцполитики.

В частности, статья 39 упомянутого закона предусматривала надбавки людям, которые работают на загрязненных территориях, а также неработающим пенсионерам и студентам:

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для людей, которые жили в зоне обязательного отселения, размер надбавки должен был составлять три минимальные зарплаты;

для людей, которые жили в зоне гарантированного добровольного отселения, - две минимальные зарплаты;

для людей, которые проживали в зоне усиленного радиоэкологического контроля, - одну минимальную зарплату.

С 2015 года государство перестало считать зону усиленного радиоэкологического контроля загрязненной и надбавка в размере одной минимальной зарплаты исчезла. Однако доплаты в размере двух и трех минимальных зарплат остались.

В то же время в конце 2014 года парламент принял закон, который фактически отменил все надбавки за работу и проживание на загрязненных территориях. Документ разработало Министерство финансов, которое тогда возглавляла Наталья Яресько. Основанием его принятия называли сбалансирование Госбюджета и эффективное использование бюджетных средств.

Однако на этом история доплат к пенсиям не закончилась. Соответствующие изменения вскоре обжаловали в Конституционном суде, который в июле 2018 года признал отмену надбавок пенсионерам неконституционным. Фактически, суд восстановил редакцию закона, которая действовала до 1 января 2015 года в части выплаты надбавок "чернобыльцам".

Размер надбавки, за который сейчас судятся "чернобыльцы", составляет 13,4-20,1 тыс грн в месяц. Общий размер задолженности государства по делам, связанным с пенсиями пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, достигает 14,2 млрд грн.

"Ситуация с законодательным регулированием и судебной практикой в сфере социальной защиты пострадавших от Чернобыльской аварии критическая", - констатируют в Минсоцполитики.

В министерстве подчеркнули, что законодательство слишком широко толкует социальные гарантии и намекнули, что иногда пенсионеры этим злоупотребляют.

Как следствие, даже через 37 лет после катастрофы на ЧАЭС в Украине продолжают "появляться" люди, которые получают статус ликвидаторов аварии (таких в прошлом году было около 200) или статус детей, пострадавших от этой катастрофы (за 2022 год - около 9 тысяч человек).

В 2022 году в Украине было открыто 50,3 тысячи дел по пенсионному обеспечению "чернобыльцев".

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Экономическая правда