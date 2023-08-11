USAID АГРО предоставит гранты до 57 миллионов грн для проектов витаминизации украинской муки

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию - АГРО объявила о старте грантовой программы с общим бюджетом до 57 млн грн для софинансирования в Украине 15 проектов витаминизации муки.

Об этом сообщается на странице программы в фейсбук.

Цель проектов - сделать украинскую продукцию конкурентной и востребованной на новых международных рынках, расширить ассортимент и увеличить объемы переработки.

"Фортификация (обогащение) муки витаминами и микроэлементами для улучшения здоровья населения в мире уже стало привычной практикой, которая внедрена в более чем 80 странах. Международные организации высказываются за пользу витаминизированной муки и закупают ее для гуманитарных программ, в частности, и для обеспечения продуктами питания стран Африки и Азии", - говорится в сообщении.

Реклама:

"В условиях войны и ограниченного экспорта, низких цен на зерно производство витаминизированной муки будет способствовать совершенствованию каналов и рынков сбыта, расширит доступ микро-, малых и средних сельскохозяйственных предприятий - производителей зерна к мукомольным предприятиям и налаживанию долгосрочного сотрудничества", - отмечают в USAID.

В целом, программа USAID АГРО готова софинансировать 15 проектов.

Желающие принять участие в грантовой программе должны до 21 августа зарегистрироваться для участия в предзаявочном онлайн-семинаре, который состоится 22 августа. Конечный срок подачи заявок (техническое предложение, бюджет и сопроводительные документы) - 17 сентября.

Реклама:

Ознакомиться с полным описанием технического задания можно по ссылке.