Цены на нефть держатся возле максимумов на оптимистичных прогнозах роста спроса

Цены на нефть в пятницу удерживались возле недавних максимумов на фоне оптимистичных прогнозов спроса от группы производителей ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Об этом пишет Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 12 центов, или на 0,1%, до 86,28 долл за баррель по состоянию на 09:10 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 7 центов, или на 0,1%, до 82,75 долл.

Оба эталона находятся в устойчивом росте с июня, причем WTI торгуется в четверг на самом высоком уровне этого года, а Brent - на самом высоком уровне с конца января.

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В пятницу МЭА предупредило, что мировые запасы могут резко сократиться в течение оставшейся части 2023 года, что может привести к еще большему росту цен, хотя агентство ожидает, что рост спроса замедлится до 1 млн баррелей в сутки в 2024 году, что на 150 тыс баррелей меньше предыдущего прогноза.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг заявила, что ожидает роста мирового спроса на нефть на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с ростом на 2,44 млн баррелей в сутки в этом году. Оба прогноза не изменились по сравнению с прошлым месяцем.

Ожидается, что в 2024 году "устойчивый" экономический рост на фоне дальнейшего улучшения ситуации в Китае будет способствовать росту потребления нефти, добавили в организации.

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"Спрос является обнадеживающе оптимистичным, - сказал нефтяной аналитик PVM Тамаш Варга. "Эти оптимистичные прогнозы свидетельствуют о том, что ОПЕК оптимистично настроена относительно глобальных экономических перспектив", - добавил он.

Настроения на рынке также улучшили опубликованные в четверг данные по потребительским ценам в США за июль, которые подкрепили предположение о том, что Федеральная резервная система приближается к концу своего цикла агрессивного повышения ставок.

Со стороны предложения цены были поддержаны продолжением сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также опасениями относительно поставок, вызванными атакой по танкеру РФ, которые могут нарушить поставки российской нефти в Черноморском регионе.

Экономическая правда