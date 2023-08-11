Байден заявил, что Китай в беде: экономика страны - бомба замедленного действия

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем и сказал, что страна находится в беде из-за слабого роста.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Байдена на политическом сборе средств в штате Юта.

"Китай в беде", - сказал Байден, добавив, что страна является "бомбой замедленного действия" из-за ее экономических проблем.

"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.

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В этом контексте издание напоминает замечания Байдена, который в июне назвал президента Си Цзиньпина "диктатором". А Китай в ответ назвал эти высказывания провокацией.

В то же время Байден заявил, что не хочет нанести вред Китаю и хочет рациональных отношений с этой страной.

Напоминаем:

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9 августа Байден подписал распоряжение, которое запрещает новые инвестиции США в Китай в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы. Китай, который имеет вторую по величине экономику в мире, заявил, что "серьезно обеспокоен" этим решением и оставляет за собой право принимать ответные меры.