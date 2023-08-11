Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace подсанкционным компаниям из РФ – СМИ

Корпорация Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т.д.) ряду российских компаний, попавших под санкции США.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

По словам собеседников газеты, в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т.д.) для российских компаний, которые находятся под санкциями.

"После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google", - рассказал один из источников.

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Собеседник в другой крупной компании отметил, что сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace.

"Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке", - сказал он.

По словам источника газеты, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку "спам-сообщениями".

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Собеседник издания на IT-рынке уверен, что Google продолжит блокировать российские предприятия, которые находятся под санкциями ЕС или США, "более того, американская компания может делать это без предупреждения, что не позволит компаниям сделать резервное копирование на альтернативные площадки".

В мае 2022 года сообщалось, что Google намерен ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в компании.

В июне ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

Экономическая правда