Фонд Гейтса выделил 5 миллионов долларов на гранты разработчикам приложений на основе ИИ

Фонд Билла и Мелании Гейтс выделил 5 млн долл на гранты разработчикам приложений на основе ИИ - эти разработки должны быть направлены на решение важных проблем в развивающихся странах.

Об этом пишет Forbes USA.

"Около 50 исследовательских групп, которые планируют создавать приложения искусственного интеллекта на основе ChatGPT и других крупных языковых моделей для решения социальных и медицинских проблем в своих общинах, получили по 100 тысяч долларов от Фонда Гейтсов", - говорится в сообщении.

Грантополучатели, каждый из которых получит 100 тыс долл, работают над широким спектром проблем: от исследователей, которые разрабатывают чат-бота на основе ChatGPT для создания и управления подробными электронными медицинскими карточками для работников здравоохранения матерей в Пакистане, до предпринимателя, который работает над инструментом для репетиторства с искусственным интеллектом, предлагающим специализированное образование студентам в Кении.

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В Уганде группа ученых планирует на основе ChatGPT создать приложение, которое позволит фермерам получать информацию о болезнях сельскохозяйственных культур на языке луганда.

Во Вьетнаме исследователь создает чат-бот на вьетнамском языке, который будет давать советы жителям, пострадавшим из-за попадания соленой воды в дельту Меконга. В Бразилии некоммерческая организация намерена разработать бот на основе большой языковой модели (LLM), с помощью которого психологи и юристы будут оказывать поддержку женщинам, столкнувшимся с гендерным насилием.

Завершить свои проекты получатели грантов должны за три месяца.

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Всего фонд получил около 1300 предложений от разработчиков и компаний из 103 стран.

Заявки оценивали по нескольким критериям: работа должна быть выполнена в стране с низким и средним уровнем дохода, разработка должна быть посвящена критически важной общественной проблеме и выполняться на основе LLM. Последний критерий был ключевым, поскольку цель программы - оценить, с какими проблемами LLM могут столкнуться пользователи в развивающихся странах.

Экономическая правда