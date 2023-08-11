УЗ планирует самостоятельно построить 100 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" планирует изготовить 100 пассажирских вагонов и пять дизель-поездов на собственных мощностях.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль по итогам совещания с вице-премьер-министром Александром Кубраковым, представителями Мининфраструктуры и руководством УЗ.

"Сегодня "УЗ" является основным железнодорожным связующим звеном страны. Есть проблема - устаревший вагонный парк. Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов.

В планах "Укрзализныци" изготовление 100 пассажирских вагонов и 5 дизель-поездов. Со стороны правительства будем максимально способствовать этим задачам", - написал Шмыгаль.

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Перед этим член правления УЗ Евгений Шрамков заявил, что компания готовится строить новые пассажирские вагоны на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода, Дарницкого вагоноремонтного завода, Рефрижераторной вагонной компании, а также Стрыйского вагоноремонтного завода.

"Сейчас мы дополнительно готовим площадку, технологию, инструменты, начинаем программу по закупке материалов. В планах сделать ремонты четырех вагонов в этом году - по одному на каждом предприятии", - заявил Шрамов.

Экономическая правда

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