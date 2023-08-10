В украинских duty free запретили торговлю сигаретами и алкоголем

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty free.

Депутаты 276 голосами поддержали законопроект №9315, сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Закон о запрете схемы по сигаретам и алкоголю в duty free принят! Это +5-7 млрд в год в бюджет", - написал он.

Депутат добавил, что документ не поддержали фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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Напоминаем:

Законопроект №9315 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы по противодействию незаконному обороту табачных изделий.

Проект был разработан для разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

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Предложено на период до прекращения или отмены военного положения в Украине запретить помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажу (поставку) магазинами беспошлинной торговли, а также размещение в них товаров по товарным позициям 2401-2404 согласно УКТ ВЭД.

В мае 2023 года временная следственная комиссии (ВСК) Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий обнаружила схему duty-free. В 2021 году было 48 магазинов беспошлинной торговли, а после начала войны их осталось только 15. Хотя выезд за границу для большого количества граждан закрыт, в 2022 году было реализовано 20 млн пачек сигарет, а годом ранее - 27 млн пачек.

В ходе расследования ВСК выяснилось, что в наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30-35 пачек сигарет, а на других - всего пять-семь при допустимых при пересечении границы всего двух пачек на одного человека. Количество произведенных сигарет duty free и проданных также отличается на сотни тысяч пачек.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики оценивает ежемесячные потери для госбюджета от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.