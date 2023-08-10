В Раде будут расследовать нарушения в проведении публичных закупок

Верховная Рада на заседании в среду, 9 августа, образовала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За образование ВСК проголосовали 271 народный депутат. Главой ВСК назначили депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля.

Первый отчет о проделанной работе ВСК должен представить Раде не позднее, чем через полгода. Комиссия будет работать в течение года.

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"ВСК нужна, поскольку общественный резонанс получила информация о возможных нарушениях законодательства и злоупотреблениях при осуществлении публичных закупок.

Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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В стране война, а власть производит ремонты. Можно ли потратить эти деньги на армию?