Все разделы
Укр / Рус

В Раде будут расследовать нарушения в проведении публичных закупок

Четверг, 10 августа 2023, 13:51 - Анастасия Жарикова

Верховная Рада на заседании в среду, 9 августа, образовала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За образование ВСК проголосовали 271 народный депутат. Главой ВСК назначили депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля.

Первый отчет о проделанной работе ВСК должен представить Раде не позднее, чем через полгода. Комиссия будет работать в течение года.

Реклама:

"ВСК нужна, поскольку общественный резонанс получила информация о возможных нарушениях законодательства и злоупотреблениях при осуществлении публичных закупок.

Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Читайте также: Вопрос на 100 миллиардов. Как центральная власть может ограничить расходы на местах

Реклама:

В стране война, а власть производит ремонты. Можно ли потратить эти деньги на армию?

Рада тендер
Реклама:
Материалы по теме
Рада приняла закон о реформе корпоративного управления "Оператора ГТС" 29 июля 2023, 17:30
Отмена "упрощенки 2%" и частичное возвращение проверок: Зеленский подписал налоговый законопроект 26 июля 2023, 17:59
В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы АРМА при определенном условии 21 июля 2023, 20:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте