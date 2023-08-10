Рада с разборками, но вернула налогообложение он-лайн казино налогом с оборота

Верховная Рада возобновила ставки налога 18% на валовой игровой доход онлайн-казино.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

"Несмотря на сопротивление двух фракций и (ппопытки, - ред.) )сбить мои правки, мы вернули налогообложение для онлайн-казино GGR (18%)", - отметил Железняк.

По словам депутата, среди противников возвращения налогообложения были фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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"Интересная дискуссия состоялась в зале с защитниками игорного бизнеса", - добавил в свою очередь глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

По прогнозам Гетманцева, возвращение налогообложения принесет в бюджет дополнительно не менее 1,5 млрд в год.

Напоминаем:

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В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

За пять месяцев этого года компании, которые работают онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год. По состоянию на 1 июня 2023 года компании уплатили более 2,2 млрд грн, тогда как за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.