Китайские интернет-гиганты заказали чипов Nvidia на $5 миллиардов на фоне опасений, что США ограничат экспорт

Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, жизненно необходимые для построения генеративных систем искусственного интеллекта, делая заказы на сумму 5 млрд долл в условиях ажиотажа, вызванного опасениями, что США введут новый экспортный контроль.

Об этом пишет Financial Times.

Так, Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba сделали заказ на сумму 1 млрд долл на приобретение около 100 тыс процессоров A800 у американского производителя чипов, которые должны быть поставлены в этом году, рассказали газете источники.

По словам двух собеседников, близких к Nvidia, китайские группы также приобрели графических процессоров на сумму 4 млрд долл, которые будут поставлены в 2024 году.

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Поскольку ажиотаж вокруг ИИ усилился за последний год, графические процессоры Nvidia стали самым популярным товаром среди крупнейших мировых технологических компаний, чтобы обеспечить вычислительную мощность для разработки крупных языковых моделей ИИ.

Китайские интернет-группы наперегонки запасаются чипами A800 из-за опасений, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экспортных ограничений, которые коснутся даже ослабленных чипов Nvidia, а также более широкого дефицита графических процессоров, вызванного огромным спросом.

В среду Вашингтон объявил о запрете со следующего года на некоторые американские инвестиции в китайские квантовые вычисления, передовые чипы и искусственный интеллект.

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"Без этих чипов Nvidia мы не можем продолжать обучение для любой крупной языковой модели", - сказал один из сотрудников Baidu, который отказался назвать свое имя.

Компании разрабатывают собственные модели после успеха ChatGPT, чат-бота, запущенного OpenAI при поддержке Microsoft восемь месяцев назад.

У ByteDance есть многочисленные небольшие команды, работающие над различными продуктами генеративного ИИ, в том числе над чат-ботом под кодовым названием Grace, который сейчас проходит внутреннее тестирование, по словам двух источников, близких к компании.

В начале этого года компания ByteDance протестировала функцию генеративного ИИ для своего приложения для социальных сетей TikTok под названием TikTok Tako, которая использует лицензию на ChatGPT от OpenAI.

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Экономическая правда