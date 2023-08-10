На украинских дорогах заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД

На автомобильных дорогах Украины с 11 августа начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Общее количество приборов фиксации от 11 августа будет 215.

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Так, камеры впервые камеры заработают:

Бердичев

улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская

Кривой Рог

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Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе

Сумы

улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского

Ужгород

улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко

улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы

Черновцы

проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана

проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни

улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка

улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная

на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога

Винницкая область

на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница

Закарпатская область

на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец

на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская

Тернопольская область

на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь

на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец

на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки

Черновицкая область

на 100 км + 356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец

В Патрульной полиции напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Там добавили, что ответственность по ст. 122 о превышении установленных ограничений скорости КУоАП, составляет:

более чем на 20 км/ч - 340 гривен

более чем на 50 км/ч - 1700 гривен

Расположение всех комлексов можно посмотреть по ссылке.

Экономическая правда