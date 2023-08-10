На украинских дорогах заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД
На автомобильных дорогах Украины с 11 августа начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.
Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По словам Билошицкого, 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.
Общее количество приборов фиксации от 11 августа будет 215.
Так, камеры впервые камеры заработают:
Бердичев
- улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская
Кривой Рог
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе
Сумы
- улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского
Ужгород
- улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко
- улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы
Черновцы
- проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана
- проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни
- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка
- улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная
- на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога
Винницкая область
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница
Закарпатская область
- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец
- на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская
Тернопольская область
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь
- на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки
Черновицкая область
- на 100 км + 356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец
В Патрульной полиции напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.
Там добавили, что ответственность по ст. 122 о превышении установленных ограничений скорости КУоАП, составляет:
- более чем на 20 км/ч - 340 гривен
- более чем на 50 км/ч - 1700 гривен
Расположение всех комлексов можно посмотреть по ссылке.
Экономическая правда