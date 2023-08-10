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На украинских дорогах заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД

Четверг, 10 августа 2023, 11:57 - Алексей Павлыш

На автомобильных дорогах Украины с 11 августа начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Общее количество приборов фиксации от 11 августа будет 215.

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Так, камеры впервые камеры заработают:

Бердичев

  • улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская

Кривой Рог

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  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии
  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе

Сумы

  • улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского

Ужгород

  • улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко
  • улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы

Черновцы

  • проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана
  • проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни
  • улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка
  • улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная
  • на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога

Винницкая область

  • на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань
  • на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница

Закарпатская область

  • на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец
  • на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская

Тернопольская область

  • на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь
  • на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец
  • на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки

Черновицкая область

  • на 100 км + 356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец

В Патрульной полиции напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Там добавили, что ответственность по ст. 122 о превышении установленных ограничений скорости КУоАП, составляет:

  • более чем на 20 км/ч - 340 гривен
  • более чем на 50 км/ч - 1700 гривен

Расположение всех комлексов можно посмотреть по ссылке.

Экономическая правда

авто власть
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