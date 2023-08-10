Юрист из окружения Кличко снес одно из старейших зданий на Подоле в Киеве

Екатерина Бутко

Арендатор земельного участка на улице Ярославской, 13Б в Киеве Сергей Боярчуков демонтировал 200-летнюю усадьбу, которая располагалась на этом участке.

Об этом сообщили глава общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко и депутатка Киевского городского совета Ксения Семенова на своих страницах в Facebook.

Усадьба была построена после большого пожара на Подоле в 1811 году. Здание является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки XIX века, возведенной на каменном цоколе.

По словам Бутко, подрядчики строительных работ ссылаются на разрешение на "реконструкцию" дома, подписанное заместителем министра культуры и информационной политики Екатериной Чуевой. В комментариях под постом Чуева сообщила, что согласование действительно было выдано в марте 2023 года, но она "сомневается, что оно предусматривало снос здания". Заместитель министра пообещала выяснить информацию у подчиненных и позже дать развернутый ответ.

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Активист Дмитрий Перов опубликовал письмо Департамента территориального контроля Киева на имя Боярчукова и ООО "ВБК "Элит-Проектбуд", согласно которому действие карточки на нарушение благоустройства на Ярославской, 13Б и 13В было приостановлено и впоследствии аннулировано.

По словам Бутко, во время сноса здания на строительном заборе было размещено предписание Департамента благоустройства КГГА от 1-го августа 2023 года с требованием демонтировать забор.

В 2010 году Киевсовет предоставил Боярчукову участок в аренду на 15 лет "для строительства, реконструкции и обслуживания офисного центра со встроенно-пристроенными помещениями для предоставления социальных услуг и подземным паркингом".

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По информации из открытых источников, на месте снесенной усадьбы Боярчуков собирается построить клубный дом.

В 2017 году Боярчуков стал владельцем фирмы "Альтернатива", в аренде у которой находится здание, используемое как кухня отеля 11 Mirrors, принадлежащего Владимиру Кличко.

Боярчуков - партнер юридической фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Сергей Алексеев является бывшим главой Кировоградской областной организации партии "УДАР" Виталия Кличко, действующим народным депутатом от "Европейской солидарности" и почетным президентом официального фан-клуба братьев Кличко.

30 июня Служба безопасности Украины задержала Алексеева по подозрению в вымогательстве денег с гражданина одной из европейских стран, а именно за содействие в избежании экстрадиции в обмен на вознаграждение 50 тыс. долл.

Экономическая правда