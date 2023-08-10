Нацбанк повысил банковские нормативы обязательного резервирования

Национальный банк повышает нормативы обязательного резервирования банками по средствам юрлиц по признаку срочности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это необходимо, в частности, для дальнейшей минимизации рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижения рыночных искажений", – пояснили в регуляторе.

Новые нормативы начнут действовать с 11 сентября. Так, обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте – 20% (сейчас 10%).

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Аналогичные нормативы обязательного резервирования банками действуют по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических лиц.

В Нацбанке объяснили, что содержание инструмента обязательных резервов состоит в том, что банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов , которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ

Соответствующая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные непредсказуемые колебания ликвидности, одновременно обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

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Экономическая правда