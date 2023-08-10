Швеция планирует построить 10 ядерных реакторов на фоне роста спроса на электроэнергию

Швеция заявила, что ей необходимо утроить мощности атомной энергетики в течение следующих нескольких десятилетий, чтобы удовлетворить резкий рост спроса на электроэнергию.

Об этом пишет Bloomberg.

На сегодня в Швеции работают шесть реакторов.

Швеция нуждается во всех новых энергетических мощностях, которые она может получить, поскольку спрос на электроэнергию удвоится в течение следующих нескольких десятилетий на фоне электрификации промышленности и транспорта, заявила министр климата и энергетики страны Ромина Пурмохтари.

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По ее словам, не менее 10 новых реакторов должны быть построены до 2045 года. Новые атомные электростанции являются основой стратегии правительства по увеличению производства электроэнергии.

По данным агентства, Vattenfall AB и финская Fortum Oyj изучают возможность строительства небольших модульных реакторов, которые могут быть введены в эксплуатацию в первой половине следующего десятилетия.

Однако немецкая компания Uniper SE, которая эксплуатирует крупнейший в Швеции реактор, ранее в этом месяце нанесла удар по амбициям правительства, заявив, что не планирует в дальнейшем инвестировать в эту технологию.

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Экономическая правда