Швеция планирует построить 10 ядерных реакторов на фоне роста спроса на электроэнергию
Швеция заявила, что ей необходимо утроить мощности атомной энергетики в течение следующих нескольких десятилетий, чтобы удовлетворить резкий рост спроса на электроэнергию.
Об этом пишет Bloomberg.
На сегодня в Швеции работают шесть реакторов.
Швеция нуждается во всех новых энергетических мощностях, которые она может получить, поскольку спрос на электроэнергию удвоится в течение следующих нескольких десятилетий на фоне электрификации промышленности и транспорта, заявила министр климата и энергетики страны Ромина Пурмохтари.
По ее словам, не менее 10 новых реакторов должны быть построены до 2045 года. Новые атомные электростанции являются основой стратегии правительства по увеличению производства электроэнергии.
По данным агентства, Vattenfall AB и финская Fortum Oyj изучают возможность строительства небольших модульных реакторов, которые могут быть введены в эксплуатацию в первой половине следующего десятилетия.
Однако немецкая компания Uniper SE, которая эксплуатирует крупнейший в Швеции реактор, ранее в этом месяце нанесла удар по амбициям правительства, заявив, что не планирует в дальнейшем инвестировать в эту технологию.
Экономическая правда