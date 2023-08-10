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Курс валют на 10 августа: сколько стоят наличные доллар и евро

Четверг, 10 августа 2023, 10:34 - Анастасия Жарикова

В четверг, 10 августа, наличный доллар на "черном рынке" стабилен, евро подешевел на 4 копейки.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,24 – 37,43 грн против котировок в 37,13 – 37,43 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 41,10 - 41,39 грн против курса 41,02 - 41,43 грн за евро в среду.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,0 – 37,55 грн (курс на 9 августа – 37,0 – 37,5 грн);
  • Евро – 40,8 – 41,5 грн (курс на 9 августа – 40,78 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,7 – 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,85 – 37,77 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,0 – 37,8 грн;
  • Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда

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