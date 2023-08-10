Нефть подскочила до многомесячных максимумов накануне выхода данных по инфляции в США

В четверг нефть отыграла предыдущие маржинальные потери, поднявшись до многомесячных максимумов, поскольку рынок взвешивал опасения по поводу ограниченного предложения с опасениями относительно спроса в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США.

Об этом пишет Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 26 центов, или на 0,3%, до 87,81 долл за баррель к 06:27 по Гринвичу, достигнув максимума с 23 января.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 25 центов, или на 0,3%, до 84,65 доллара - уровня, который в последний раз наблюдался в ноябре 2022 года.

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"Цены на нефть поддерживаются беспокойством относительно ограниченности поставок, поскольку напряженность между Россией и Украиной в Черноморском регионе может угрожать поставкам российской нефти, в дополнение к продолжающемуся сокращению добычи Саудовской Аравией", - пишет агентство.

"Цены на нефть были устойчивыми к слабым экономическим показателям Китая в последние недели, а участники рынка решили сосредоточить свое внимание на более жестких условиях поставок из Саудовской Аравии и сокращении добычи в России, чтобы продолжить отход от предыдущего "медвежьего" позиционирования", - написал рыночный аналитик IG Еп Джун Ронг.

Крупнейший экспортер Саудовская Аравия планирует продлить свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки еще на месяц, включая сентябрь. Россия также заявила, что сократит экспорт нефти на 300 тыс баррелей в сутки в сентябре.

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Рынок ожидает июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) из США, который будет опубликован в четверг, и который должен стать ориентиром для будущей монетарной политики Федеральной резервной системы.

Наблюдатели за рынком ожидают, что ИПЦ США продемонстрирует незначительное ускорение в годовом измерении, в то время как в месячном измерении потребительские цены вырастут на 0,2%, что соответствует темпам роста в июне.

"Сегодня инвесторы в нефть будут внимательно следить за индексом инфляции в США, который, как ожидается, отразит небольшое восстановление, что, вероятно, вызовет опасения относительно дальнейшего повышения ставок", - отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

На фоне роста цен на нефть, запасы сырой нефти в США выросли на 5,9 млн баррелей за последнюю неделю до 445,6 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали рост на 0,6 млн баррелей.

Экономическая правда