В Megogo подтвердили, что сын Черновецкого является инвестором проекта

Мультимиллионер и сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан Черновецкий является инвестором крупнейшего украинского ОТТ-сервиса Megogo.

Об этом в интервью Forbes заявил соучредитель и совладелец компании Федор Дроздовский.

"Степан является инвестором нашего проекта. Информацию о долях инвестиций мы пока не разглашаем", - ответил Дроздовский на вопрос издания о связи Черновецкого с Megogo.

В Megogo ранее не комментировали связь компании с Черновецким.

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Forbes Ukraine отмечает, что с 2020 года считает Megogo как актив Степана Черновецкого, эту информацию изданию подтверждали двое украинских венчурных инвесторов и трое топов компаний-конкурентов.

Недавно на сайте Megogo в разделе "Структура собственности" появился документ - в нем говорится, что Степан Черновецкий является конечным бенефициаром украинского юрлица ООО "Мегого".

OTT-сервис Megogo запустился в 2011 году.

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Сейчас сервис работает в 14 странах мира. В феврале 2023 года компания вышла на рынок Польши, за пять месяцев собрала 20 тысяч платных абонентов.

До полномасштабной войны у Megogo было более 1,5 млн подписчиков по всему миру. Сейчас - 750 тыс, пишет Forbes.

Экономическая правда